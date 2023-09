Murrame müüte: kas pangavahetus on keeruline?

LHV jaepanganduse juhi Annika Goroško sõnul vahetavad inimesed panka eelkõige siis, kui on liikunud sinna oma kodulaenuga. Samas on ka kliente, kes soovivad soodsamaid teenustasusid või paremat teeninduskogemust. „Näeme, et kliendid on muutunud väga teadlikuks ja oskavad võrrelda erinevate pankade võimalusi ning selle põhjal hinnata, kas kodupanka tasuks vahetada. Kindlasti ei saa alahinnata ka teeninduskogemuse olulisust – kui see ootustele ei vasta, oskavad inimesed paremat otsida,“ sõnas Goroško.

Tihti arvatakse, et pangavahetuse teeb keeruliseks arvelduste üleviimine, näiteks e-arvete suunamine ühest pangast teise. Levib eksiarvamus, et selleks tuleb võtta ühendust erinevate teenusepakkujatega. Tegelikult saab kõik e-arved ümber vormistada otse internetipangas: esmalt tuleb enda eelmises pangas e-arvete valiku all e-arve lepingud lõpetada ning seejärel uues pangas e-arved uuesti tellida. Üldjuhul saab internetipangas sama lepingu sõlmimise käigus muuta ka e-arve maksmise viisi, näiteks sõlmida e-arve püsimakse lepingu arvete automaatseks maksmiseks. Oluline on arvestada, et juba väljastatud arvetele kehtivad eelmised e-arve lepingu tingimused.

Palga üleviimine teise panga kontole käib samuti lihtsalt. Tuleb vaid esitada vastav avaldus tööandja personaliosakonda või otse raamatupidajale – avalduse vormi leiad oma uue panga kodulehelt. Samuti saad mugavalt ka oma teised sissetulekud, näiteks pensioni või lastetoetuse, suunata ümber uuele kontole. Selleks logi sisse Sotsiaalkindlustusameti iseteenindusse ning muuda kontaktandmete all ära enda pangakonto. Muudatus jõustub järgnevast kuust juhul, kui avaldus on esitatud enne jooksva kuu 20. kuupäeva.