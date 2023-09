Brasiilia president taganes lubadusest, et Putinit seal kindlasti ei vahistata

Brasiilia president Luiz Inácio Lula da Silva taganes täna oma isiklikust kinnitusest, et Venemaa presidenti Vladimir Putinit ei vahistata, kui ta külastab järgmisel aastal G20 tippkohtumist Rio de Janeiros. Lula ütles täna, et see on Brasiilia kohtusüsteemi otsustada.