„PÄEVAKORD“ | Erisaade: Tanel Kiige saatus sõltub Kõlvarti toetajate verejanust

„Hiljemalt uue aasta algusest vahetatakse Tanel Kiik Riigikogu fraktsiooni juhi kohal välja,“ ennustas Hindrek Riikoja Maalehest. „Kõlvart peab jääma Tallinna linnavalitsusse aga tal on vaja kontrolli ka parlamendis. Lisaks ootavad tema toetajad, et neist meeles peetaks.“

Urmas Jaaganti hinnangul on väheusutav, et Kõlvart kohe tänasest hakkab oma reegleid kehtestama, kuid tuleb see kindlasti. „Aasta lõpuks on asjad selgemad ja siis näeme, millisel kursil liigutakse,“ lausus ta.