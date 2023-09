VIDEO | Erkki Keldo obstruktsioonist: see pole demokraatia, kui vähemus ütleb, millist poliitikat tehakse või kes on peaminister

Täna algab riigikogus sügishooaeg. Keldo ütles, et koalitsioon lähtub uuel hooajal eelkõige riigikohtu hinnangust. „Nii nagu oleme öelnud, siis meie sooviksime seda sisulist debatti pidada, et eelnõusid saaks normaalselt riigikogus pidada, pidada arutelusid ja vaidlusi, aga selleks on vaja päriselt ka, et riigikogu saaks normaalselt töötada,“ sõnas ta.