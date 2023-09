VIDEO | Tanel Kiik valimiskaotusest: see oli ikkagi päris napp tegelikult

„See oli ikkagi päris napp tegelikult. Sain 47 protsenti häältest,“ sõnas Kiik pärast hääletustulemuse selgumist.

Kui Kõlvart sai 543 parteikaaslase toetuse, siis Kiik 489 oma. Kiik nentis, et oli näha, et Kõlvartil oli suur Tallinna toetus, temal aga väljaspool pealinna. „Võitis see, kes sai enim hääli,“ lausus Kiik diplomaatiliselt.

Kui Delfi kohapeal eri keskerakondlastega vestles, kostus vastu, et üldiselt peeti Kõlvarti kõnet paremaks. See olnud isiklikum ja vahetum, Kiige oma aga liiga kuiv ja lisaks paberilt maha loetud. Samas, näiteks Kiige toetaja Jaak Aab arvas, et Kiige sõnavõtt oli väga sisukas.

Kiik ei arva, et läks kõnega alt. Ta selgitas, et tema rääkis oma eesmärkidest ja konkreetsetest sammudest, mis astuks. Samas tõdes ta Kõlvartile viidates, et emotsioonidega võib valijaid mõjutada. „Teatud eelis on ka sel, kes viimasena kõneleb,“ lisas ta. Kiik rääkis enne Kõlvartit sel lihtsal põhjusel, et tema nimi on tähestiku põhjal eespool.

Juhatuses on ülekaal nn Kõlvarti leeril kohtade arvuga 10:8. „Ma väga loodan, et meil ei hakka see hääletamine olema puhtalt selle järgi, kes toetab Kõlvartit või kes toetab Kiike. Vaid me arutame küsimusi sisuliselt.“