Abikaasa Vene-vedude tõttu on peaminister Kaja Kallas oma poliitilise elu suurimas kriisis. Kuigi Reformierakond oma juhti toetab, ei näita skandaal vaibumise märke. Kallas kinnitab, et ta ei teadnud oma abikaasa äritegevusest ega saa selle eest vastutada. Halb kommunikatsioon kinnitab tema sõnul, et tema reaktsioonid on olnud adekvaatsed, sest ta ei ole näitleja.