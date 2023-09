Abikaasa Vene-vedude tõttu on peaminister Kaja Kallas oma poliitilise elu suurimas kriisis. Kuigi Reformierakond oma juhti toetab, ei näita skandaal vaibumise märke. Kallas on teatanud, et kandideerib uuesti Reformierakonna esimeheks. Mis saab edasi? Kaja Kallas annab Delfile intervjuu esmaspäeval kell 12 Stenbocki majas.