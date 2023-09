VIDEO | „Olen piirkondadega suhelnud.“ Jaak Aab usub, et Kiigel on võiduks vajalik toetus olemas

Ta sõnas, et Kiige kõne oli rohkem sisuline, Kõlvarti oma aga emotsionaalne. „Ma arvan, et paljudele oluline sisu, mis Kiik rääkis,“ märkis Aab ja tõi näiteks, et oli juttu, et mis põhimõtetest peaks valitsusse minnes kinni pidama. „Aga Kõlvart oli emotsionaalne, mis rahvale meeldis.“

Aab loodab, et Kiik võidab. Ta ütles, et selleks lootuseks on natuke ka alust. Ta on paljude piirkondade esindajatega suhelnud ja kohal käinud. Tagasiside viitavat Kiige võidule.

Mis edasist puudutab, siis Aabi sõnutsi tuleb erakond kokku liita ja edasi minna.

Nagu ka Aab ise viitas - ta on kampaania ajal ja täna suhelnud paljude parteikaaslastega üle Eesti. Mis on peamised ootused? „Eks kõik tahavad seda, et piirkonnad saaksid suuremat tuge keskbüroolt. Kampaaniatega raskusi olnud.“

Hääletus lõppes kella 15.40 paiku. Uus esimees ja juhatuse koosseis selguvad ilmselt 18.30-19 paiku.