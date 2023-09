VIDEO | Lauri Laats kandidaatide proovikivist: Kõlvartist kumab rahvainimest, Kiige kõne oli tehniline

Ta kiitis, et Kõlvarti esitus paistis silma. „Temast kumab rahvainimest. Rohkem rahvale lähemal,“ jätkas ta. „Ma arvan, et Kiige kõne oli väga tehniline. Ta ongi väga tehniline inimene.“

Ennustamine on tänamatu töö ja Laats ei tahtnud veel spekuleerida, kas võidab Kõlvart või Kiik. „Meil omad ootused ja lootused on,“ märkis ta Kõlvarti toetajana. Ta ise kandideerib ühtlasi juhatusse.

Ta nentis, et erakonna sees on kampaania ajal kired löönud lõõmama, aga ta usub, et kongressi järel saab kõik ära klaaritud.