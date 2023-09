VIDEO | Yana Toom partei ühtsusest pärast tänast päeva: mõned pahased võivad lahkuda küll

Sarnaselt paljudele teistele parteilastele sõnas ka Toom, et tema meelest on raske ennustada, kes võidab.

Üldiselt räägitakse, et toetus võib olla 50:50, aga see võib olla ka jutt.

Toom toonitas, et Kõlvartil on toetajaid üle Eesti. „Ei vasta tõele, et see mingisugune rahvuspõhine asi.“

Sel nädalal kajastas meedia Kõlvarti käiku Seligeri laagrisse, mis seotud putinistega. Selle kohta saab lugeda ka EPList.

Toomi väitel on see korraldatud nende enda inimeste poolt ehk Kiige leer on teema taas tõstatanud. On selgelt aru saada, et Toom on pahane.

Intervjuus on juttu sellestki, kas ja kui ühtselt Keskerakond edasi minna saab. Ta tõdes, et üldiselt saavad poliitikud aru, et mõistlik ühiselt edasi minna, aga mõned pahased võivad ka lahkuda.