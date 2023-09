Briti kaitseluure: Venemaad ründavad droonid lastakse ilmselt teele Venemaa pinnalt

Briti ministeerium lisab, et rünnakul kasutatud kvadrokopterite ehk nelja tiivikuga droonide lennuulatus on piiratud ja seetõttu pidid need praktiliselt kindlasti tulema Venemaa territooriumilt. Patrullid peaksid brittide hinnangul aitama selliseid rünnakuid mingil määral tõkestada, vältides eriti droonide õhkutõusmist sihtmärkide vahetus läheduses. „Ajalugu on näidanud, et käsirelvadega droone hävitada on raske, nii et Vene väed vajavad ikkagi õhutõrjet, mille juurde käib seirevõimekus ja kineetilised ning elektroonilised vahendid droonide hävitamiseks,“ leitakse kommentaaris. „Vabatahtlike kasutamine on suure tõenäosusega märk sellest, et Venemaal valitseb eriväljaõppega julgeolekutöötajate puudus.“