VIDEO | Maroko maavärina ohvrite arv on kasvanud üle 2000. Marrakechi vanalinn on saanud ränka kahju

Reuters vahendab, et ööl vastu pühapäeva eelistasid paljud elanikud taas õues veeta, kuna võimud hoiatavad järeltõugete eest. Marrakechi lennujaamas ootasid kümned turistid kojulendu terminali põrandal magades, lennuliiklus jätkub suuremate tõrgeteta. Kohalik elanik Mohammed Aithadi ütles Reutersile, et vanalinn on saanud rängalt kannatada ja paljud majad ning mošeed on kokku varisenud.