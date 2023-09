OTSEBLOGI | Ukraina armeeluure: Ukrainas on 420 000 Venemaa sõdurit

„See tähendab arvestamata rahvuskaartlasi, teisi struktuure, eriüksusi ja Vene julgeolekujõude, mis meie territooriumil okupatsioonivõime esindavad,“ ütles Skibitskõi. Ta tõdes, et tegu on võimsa väekontingendiga, millel on endiselt kasutada suurel hulgal tanke, soomustehnikat, suurtüki- ja raketisüsteeme.



Donetski oblastis sattus Venemaa tule alla Slavjanskist Bahmuti poole sõitnud abiorganisatsiooni Road to Relief sõiduk. Rünnak toimus Tšassiv Jari linna juures, teatab ühendus. Surma said 32-aastane Hispaania abitöötaja Emma Igual ja Kanada vabatahtlik Anthony Ignat. LinkedIni profiili järgi oli Iguali erialaks lastekaitse konfliktitsoonides.