Marrakechis elav eestlanna rääkis Delfile, et sellise magnituudiga maavärin on väga haruldane, sest Maroko ei ole tegelikult maavärinaohtlik piirkond. „Minu abikaasa ütles, et ta ei ole kunagi sellist asja läbi elanud. Kui ta sai aru, et on maavärin, siis ta lihtsalt haaras kiiresti särgi ja püksid, tormas trepist alla ja veetis öö autos,“ rääkis ta.