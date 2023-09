FOTOD | Terviseminister Sikkut käis visiidil Kiievis, kus kohtus presidendiproua Zelenskaga ja näitleja Stephen Fryga

Ministri visiidiga samal ajal toimus Olena Zelenska kokku kutsutud riigipeade abikaasade tippkohtumine, kus Eestit esindas proua Sirje Karis . Kohtumisel keskenduti sõjast tulenevate vaimse tervise murede ennetamisele ja ravile. „Kohtumist modereeris Briti näitleja Stephen Fry, kellega sattusime tagasiteel samale rongile – on see ju praegu ainus ühistransport Ukraina ja Poola vahel,“ rääkis Sikkut kohtumistest.

Sirje Karis Kiievis: ärgem laskem agressoril võtta Ukraina lastelt nende tulevikku

„Sama oluline nagu on rindel Ukraina vabaduse ja maa kaitsmine, on tähtis ka märgata, millised haavad on sõda lõiganud Ukraina laste ja noorte hingedesse. Sõjatrauma mõju on tohutu. Nende hingehaavadega tuleb tegeleda kohe, ees on palju tööd. Laste, noorte, aga samuti täiskasvanute vaimse tervise probleeme märkamata või neid alahinnates võib Venemaa põhjustatud sõjakoleduste trauma heita ukrainlaste elule kauakestva tumeda varju,“ sõnas Sirje Karis. „Ärgem laskem agressoril võtta Ukraina lastelt nende tulevikku.“