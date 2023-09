Eesti 200 Tartu osakond valis endale uue juhatuse

Osakonna uue juhi Sander Maripuu sõnul on Eesti 200 olnud Tartus tegus ning fookus saab olema senise hea töö jätkamisel. „Oleme Tartu linnavolikogu suurima opositsioonijõuna seisnud julgelt inimkeskse linnaruumi ja rohealade kaitse eest, hoidnud linna käekäigul hoolikalt silma peal ning pakkunud lisaks konstruktiivsele kriitikale ka paremaid alternatiive. Plaanime seda tööd jätkata ka tulevikus!“ Samuti saab fookuses olema erakonna organisatsiooni areng ja eesseisvad valimised. „Kevadistel Riigikogu valimistel saavutasime ringkondadest parima tulemuse, kuid juba järgmisel aastal on tulekul Euroopa Parlamendi valimised ning ega ka järgmised kohalikud valimised kaugel ei ole,“ sõnas Maripuu.

Pille Tsopp-Pagan on Naiste tugi- ja teabekeskuse tegevjuht ja inimõiguslane, Tuule Tamme on analüütik ja Noor Eesti 200 Tartu juhatuse liige, Jaak Laineste on infotehnoloog, Daniel Kõiv on haridusministri nõunik ja Eesti 200 Tartu Riigikogu valimiste kampaaniajuht, Sander Maripuu on Tartu Ülikooli projektijuht ja Eesti 200 Tartu linnavolikogu fraktsiooni nõunik.