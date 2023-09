Välisminister Tsahkna ÜRO peasekretäri kirjast Lavrovile: Venemaale järeleandmisi tehes agressioon laieneb

„ÜRO peasekretäri kirja puhul on väga oluline rõhutada, et Ukraina-vastase sõja eest vastutab ainult Venemaa,“ ütles välisminister Tsahkna. Tsahkna sõnul on Eesti eesmärk septembris toimuval ÜRO peaassambleel hoida tähelepanu Venemaa agressioonisõjal ning kutsuda üles tugevamale Ukraina toetamisele. „Selle nädala raames on võimalik kõrgel tasemel tõstatada Eestile olulisi küsimusi,“ ütles Tsahkna.