OTSEBLOGI | USA ametnikud: ATACMSi raketid jõuavad ilmselt lõpuks Ukrainasse

Üks ametnik ütles ABC Newsile lihtsalt, et raketid tulevad.

Teina ametnik sõnas, et rakettide teema on laual, kuid nende Kiievisse jõudmine võib võtta mitu kuud.

President Zelenskõi on USA valitsuselt ATACMSi rakette pikka aega palunud. Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba lubas ameeriklaste rahustamiseks, et rakette kasutatakse ainult Ukrainas.

Kahe ametniku sõnul on USA avastanud, et nende arsenalis on arvatust rohkem ATAMSi rakette. Nii sai lahendatud üks mure, mis varem Bideni administratsiooni Kiievile relvi andmast hoidis.