„Te sülitasite Mariupoli elanike peale!“ Eesti-Ukraina ühisfilm on mattunud ukrainlaste kriitikalaviini alla

Ukrainlaste meelest on filmitegelaste olukord liiga lihtne: ekraanil paistvas linnas on valgus, vesi ja elekter ning ükski Vene sõdur ei takista elanikke püssiga.

Filmi tõepärasusega ei ole rahul ka teiste Ukraina linnade elanikud. „Piisab Harkivis olemisest, et filmi esimestest kaadritest vastikust tunda,“ sõnas teine kommenteerija.

Publikut ärritab, et filmi põhjal jääb mulje, justkui oleksid Mariupoli elanikud läbielatud õuduste kohta valetanud. Eriti vihastab ukrainlasi, et filmis näidati kaadreid pooltühjadest evakuatsioonibussidest.

„Nii tuleb välja, et Mariupoli elanikud valetavad, kui ütlevad, et nad istusid pimedas, hoidsid iga küünalt, põletasid õlilampe ega kohtunud üksteisega. Nad valetavad, kui ütlevad, et organiseeritud evakueerimist ei toimunud, polnud mingit meditsiinilist ega üleüldse mingit abi,“ muigas ümberpiiratud Mariupolis 62 päeva veetnud fotograaf Jevhen Sosnovski.