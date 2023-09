Pariisi meer võttis Palestiina presidendilt holokausti kohta tehtud märkuste tõttu ära kõrge autasu

87-aastane Abbas väitis oma Fatahi erakonna kõrgematele liikmetele peetud kõnes, et teise maailmasõja ajal tapeti juute nende ühiskondliku rolli, mitte religiooni pärast.

Tema sõnul võitlesid eurooplased juutide vastu nende liigkasuvõtmise ja raha pärast, ühtlasi polevat tõsi ka see, et Hitler tappis juute seetõttu, et nad juudid olid.