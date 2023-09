Politoloog: Keskerakonnast tõenäoliselt ei hakka massiliselt inimesi lahkuma, vahet pole, kas võidab Kiik või Kõlvart

Toomla ei näe, et Keskerakonna esimehe vahetusega võiks kaasa tulla massiline erakonnast lahkumine. Mõni võib olla küll tema sõnul pettunud ja seda avalikult väljendada, aga erakonna hävingut see kaasa ei too – vahet pole, kas uueks esimeheks saab Tanel Kiik või Mihhail Kõlvart . Toomla tõi näiteks Jüri Ratase ja Yana Toomi vastasseisu, kui Ratas Keskerakonna esimeheks sai, sest ka siis ei toimunud erakonnast massilist lahkumist, kuigi olukord on tänasega võrreldes sisuliselt sama – eestikeelne juht versus venekeelne juht.

Samuti võib Toomla sõnul arvata, et kui Kõlvarti taha koonduvad vene keelt emakeelena kõnelevad erakonna liikmed ja eesti keelt kõnelevad poliitikud Kiige taha, on tulemus selge – Kiik võidab, sest eesti keelt emakeelena kõnelevaid erakonna liikmeid on rohkem. Ka nii ei pruugi aga minna, sest näiteks Tartu linna Keskerakonna esimees Jaan Toots on väljendanud, et nemad seisavad Kõlvarti taga.