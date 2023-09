„See on pettus, millel pole mingit õiguslikku tähendust.“ Venelased korraldavad Ukrainas libavalimisi

Ukraina välisminister Dmõtroo Kuleba nimetas valimisi „pettuseks“ ja ütles, et hääletustel ei ole mingit õiguslikku tähendust.

Kõik kandidaadid on kas venelased või Venemaa toetajad ning hõlmavad Kremli enda valitud kubernere.

Paljudel valijatel on kästud anda oma hääl relvastatud Vene sõdurite ees.

Ukraina ametnikud on keelanud ukrainlastel valimistel osaleda. Nende sõnul ootab iga Ukraina kodanikku, kes valimiste korraldamisest osa võtab, tulevikus karistus.

Ka USA riigisekretär Antony Blinken nimetas valimisi pettuseks ja sõnas, et need on ebaseaduslikud.