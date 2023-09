Ukraina peaprokurör: venelased on piinanud pea kõiki Ukraina sõjavange

„Ainuüksi Hersoni regioonist avastati 11 piinakambrit. Harkivis uuritakse pea sadat piinamisjuhtumit ning tuvastatud on üle 700 ohvri,“ ütles Kostin.

Kostin lisas, et eri piinamisviisidega seotud juhtumite põhjal on tuvastatud 156 kahtlusalust ning neist 114 vastu on esitatud kohtusse süüdistus.