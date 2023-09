Tartu keskendub Kirjandustänava festivalil loomingu tsenseerimisele ja tühistamisele

Seitsmes Kirjandustänava festival toob 9. septembril Kadriorus ühel päeval Koidula tänavale raamatute esitlused, vestlusringid, kirjandus- ja kultuuriteemaliste arutelude avalikud salvestused, kohtumised kirjanikega, ettelugemised, muusika ja teatri. Euroopa kultuuripealinna ja UNESCO kirjanduslinna kavas on vestlusringid, muusikalised etteasted, luulekavad ja luuleprõmm. Esimeses vestlusringis arutlevad praegune Tartu linnakirjanik Mart Kivastik ja kaks varasemat Paavo Matsin ja Carolina Pihelgas, kas või kuivõrd saame määratleda oma tulevikunägemusi utoopiliste või düstoopilistena. Mida üldse mõtleme, kui kasutame neid sõnu tuleviku kujutlemise kontekstis, milline võiks olla utoopiline ja düstoopiline tulevik eesti kirjanduse jaoks.

Teise arutelu pealkirja „Kirjanduse tagatoad ja ääremaad“ taha paigutub tühistuse-tühisus ja avangard,“ rääkis luuletaja Siim Lill, kes arutelu juhib. Vestlusring on edasiarendus tänavu kevadel kultuuriavalikkuses tsensuuri ja enesetsensuuri, aga ka tühistamiskultuuriga seoses tõstatatud teemadest. Vestluses keskenduvad kirjanikud sõnavabadusele ja -vastutusele, ilukirjanduse piiridele ning ühiskondliku, loomingulise ja isikliku tasandi rollile kirjanduskaanoni kujunemises.

„Räägime ka kirjanduse tagatoast ning mõtiskleme, kas Tartu on Eesti ja maailmaga võrreledes ääremaa ning kui palju väljapoole mittenähtav üldse kirjanduselu on suunanud ja suunab,“ lisas Lill. Teema üle arutavad Maia Tammjärv, Indrek Ojam ja Marja Unt, arutelu juhib Siim Lill.

Luuleprõmmil on oma seni avaldamata originaalloominguga oodatud üles astuma kõik huvilised. Luuleprõmm pakub noortele võimalust oma hääl ja looming kuuldavaks teha ning saada publikult vahetut tagasisidet. Iga esineja käsutuses on maksimaalselt kolm minutit ning esinejaid hindab publik kümnepallisüsteemis. Õhtut juhivad Jaan Malin ja Siim Lill. Külalisesineja on Carolina Pihelgas.