Kaja Kallas kandideerib uuesti Reformierakonna juhiks

Kallas lisas, et juhatus toetab tema jätkamist peaministrina. „Me arutasime seda olukorda, sain vastata küsimustele. Loomulikult on see põhjustanud paljudele meelehärmi,“ lausus Kallas. Peamiselt kritiseerisid juhatuse liikmed väidetavalt seda, kuidas peaminister skandaali ajal kommunikatsiooniga hakkama on saanud.