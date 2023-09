Esimene koolinädal Tallinnas vaatamata ulatuslikele ehitustöödele hilinemislainet ei tekitanud

Üles kaevatud teed ja häiritud ühistransport on tallinlasi kimbutanud kogu suvi. Uue õppeaasta eel oli nii mõnegi pealinlase peas küsimus, kuidas peab sellises seisus taristu vastu koormusele, mille lisab teedele kooliõpilaste transport. Kesklinna koolide direktorid kinnitavad aga, et suuri probleeme pole tekkinud.

Vanalinnas asuva Gustav Adolfi gümnaasiumi direktor Henrik Salum ütles, et kooli juhtkond kartis isegi, et liiklus hakkab koolijõudmist mõjutama, ent see pole seni olnud märgatav ega massiline. „Ütleksin, et eks ta ikka mõjutab, aga pigem et peres on vaja logistika täpsemalt läbi mõelda. Minuni ei ole jõudnud märkamine, et oleks tohutult palju hilinemisi ja puudumisi,“ kinnitas ta. Ka õpetajad on Salumi sõnul niivõrd kohusetundlikud, et kui nad teavad, et teetööd on ees, siis nad tulevad kodust varem välja, nii et ei sega teetööd neidki.

Tallinna 21. kooli direktor Meelis Kond ei leidnud samuti põhjust kurta. „Raua tänavale on juurdepääs olemas ja meie läheduses on Kreutzwaldi tänav, mis on igati avatud, nii et praegu on kõik heas seisus. Me mingit erilist häda ei tunneta hetkel,“ leidis ta. Kond ütles, et probleeme pole ka neil, kes tulevad bussiga Hobujaamast või kuskilt jala ning nentis, et lihtsam on ka seetõttu, et tramm taas liigub.

Tallinna Prantsuse Lütseumi direktor Peter Pedak ei olnud samuti kuulnud, et teetööde tõttu oleks koolis suuri probleeme. „Kool on töötanud esimese nädala rahulikult. Sellest ei ole saanud teema,“ ütles ta.

Kõlvart: olukord on stabiilselt keeruline

„Vaatamata sellele, et olukord on jätkuvalt keeruline, on näha, et inimesed on mõistlikud ja tipptunnil kesklinna ei torma,“ sõnas linnapea Mihhail Kõlvart kolmapäeval linna pressikonverentsil, viidates PPA nähtule linnapildis.

Kõlvart tõdes, et linn eeldas 1. septembrist ja esmaspäevast suuri liiklusummikuid, kuid neid ei saabunud. „Täna on olukord meie arvates stabiilselt keeruline, aga ei tekkinud kaost,“ sõnas ta.