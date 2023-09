UUS EELKOOL | Tule virtuaalsele infotunnile! Oktoobrist alustab Tallinnas tegevust uus unikaalne eelkool

Oktoobris tegevust alustava Püha Tarkuse kooli juhti Mart Ilvest kõnetab haridusvaldkond kogu südamest. Ta tegutseb oma perekonnas järjest viiendat põlve hariduses ning tal on üle dekaadi kogemust sotsiaalpedagoogi ja õpetajana nii eritingimusi vajavate õpilaste koolis kui ka kristlikus erakoolis. ,,Meie koolis kujundame akadeemia kõrval ka isiksust ja maailmatunnetust. Kuigi kool on akadeemiline asutus, on see ka parim koht, kus õppida eetilist ja lugupidavat suhtumist endasse, teistesse ja ümbritsevasse keskkonda,“ sõnab Ilves.

Kool on saanud oma nime Püha Sofia järgi, kes on eesti keeles Püha Tarkus. Tal oli kolm tütart - Usk, Lootus ja Armastus (kr Pistis, Elpis ja Agape). Just läbi nende ja paljude teiste väärtuste toetab kristlik maailmapilt seda, kuidas suhtuda teistesse, kuidas mõista, andestada, andeks paluda ja meelt parandada ning selle poole püüdleb ka kooli personal. Nii on Püha Tarkuse kooli missiooniks luua ühiselt laste arengut ja inimsuhteid toetav kogukond. Selle kogukonna vaieldamatu osa on ka perekond - oma murede, rõõmude ja väljakutsetega. Kui kodu ja kool astuvad ühte jalga, on ka lapsel selgem pilt maailmast. Koolijuht Mart Ilvese sõnul on Püha Tarkuse kool toeks lapsevanematele nii laste kasvatamisel kui akadeemilistes väljakutsetes.

Eelkooli ja 1. klassi õpetajal on palju kogemust kristlikus erakoolis õpetajana ning just seetõttu langevad ka tema väärtused ja visioon loodava kooliga suurepäraselt kokku. „Kool on õppimise ja avastamise koht, kohtumispaik ja koostöö koda. Lisaks ümbritseva maailma tundma õppimisele on kool ka kohaks, kus otsime vastuseid elu suurtele küsimustele: mida tähendab olla inimene, miks me siin ilmas oleme ja kuidas võiksime elada,“ räägib õpetaja.