Kuubal on meeste Ukrainasse sõdima värbamisega seoses vahistatud 17 inimest

Kuuba valitsus teatas esmaspäeval, et paljastas inimkaubandusvõrgustiku, mis tegeles Venemaal seal elavate Kuuba kodanike ja isegi mõnede Kuubal elavate inimeste Ukrainas tegutsevatesse sõjajõududesse kaasamisega, vahendab AFP.

Juurdluse juht César Rodríguez ütles eile Kuuba riigitelevisioonile, et seni on vahistatud 17 inimest. Nende kodakondsust ta ei avaldanud.

Rodríguez ütles, et üht isikut kahtlustatakse selle tegevuse organiseerimises ja kaht värbamises.

Kuuba peaprokuratuur teatas, et kaalutakse süüdistuste esitamist inimkaubanduses, palgasõdurite värbamises ja vaenulikus tegevuses välisriigi poolt, mille eest võib saada kuni 30-aastase vanglakaristuse, eluaegse vanglakaristuse või isegi surmanuhtluse.

Kuuba välisminister Bruno Rodríguez ütles esmaspäeval, et valitsus tegutseb inimkaubanduse vastu seaduse kogu jõuga.

Võrgustiku värvatud kahe noore mehe isa esines riigitelevisioonis ning ütles, et üks neist lahkus Kuubalt juulis, aga teine on kodumaal uurimise all.