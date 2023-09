Saar rääkis Delfile, et üle 77 000 kogutud digiallkirja näitab, et inimestele ei meeldi automaksu idee. „See on väga selge signaal, et kui on mingisugune eelnõu, millega ei peaks edasi minema ja mis võib tänasele koalitsioonile tekitada toetuse mõttes palju peavalu, siis kindlasti on see automaks,“ sõnas ta.