Esimene nanotehnoloogial põhinev loodussäästlik veekindluse taastaja Eestis muudab jalanõude ja riiete hooldust

Hea uudis keskkonnasõpradele

Keskkonnahoidlik inimene oskab oma garderoobi hooldada, et saaks seda võimalikult kaua kasutada. Vaatamata rohketele rõsketele ilmadele ei ole eestlased veel aga harjunud oma rõivaste ja jalanõude kaitsmiseks spetsiaalseid tooteid kasutama. Seda peamiselt sellepärast, et häid vahendeid pole seni saada olnud. Enam see nii ei ole. On paras aeg astuda lihtne samm rõiva- ja keskkonnasäästlikkuse suunas.

Teadusel tuginev kaitse

Nanotehnoloogial põhinevat uut EcoProtecti veekindluse taastajat võib nimetada sügistalvise garderoobi kaitseingliks. Tegemist on Eesti turul esimese ja ainsa täielikult loodussäästliku lahendusega, mis pakub kvaliteetset ning kauakestvat (6–12 kuud!) kaitset. See on kaitsevahendite turul suur ja oluline samm edasi – seni on sarnased tooted olnud enamasti lahustipõhised, sisaldades mürgiseid kemikaale ja fluoroühendeid ehk PFC-sid. Viimaste puhul on tegemist tugevalt toksiliste ja kantserogeensete ühenditega, mis ei lagune ja jäävad keskkonda ringlema.

Lihtsa liigutuse pikaajaline mõju

EcoProtecti kaitsevahend sobib nii looduslikele kui ka sünteetilistele materjalidele ja isegi Gore-Texile. Kuidas see täpsemalt töötab? EcoProtectis kasutatud nanotehnoloogia loob materjali kiududesse üliõhukese, kuid äärmiselt tõhusa kaitsekihi, mis hoiab eemal vee, mustuse ja isegi kahjuliku UV-kiirguse, jättes samal ajal materjali hingavaks. Lisaks muudab kaitsekiht su esemed vastupidavamaks ka kulumisele ja rebenemisele.

Kasulikud EcoProtecti omadused Kiire ja kauakestev kaitse: Piisab ühest kaitsekihist, et hoida kõik esemed kaitstud 6–12 kuud. Toode kestab väga kaua ja pole vaja muretseda pideva uuendamise pärast.

Kasutajasõbralik: EcoProtecti on väga lihtne kasutada. Lihtsalt pritsi toodet puhtale ja kuivale kaitsmist vajavale materjalile! Mitteimavatelt materjalidelt liigse toote eemaldamiseks kasuta mikrofiiberlappi. Seejärel jääb üle vaid oodata, et esemed kuivaks ja kaitse hakkaks tööle.

Veekindel, kuid hingav: EcoProtect säilitab materjali hingavuse, muutes materjali samal ajal uskumatult veekindlaks.

Mitmekülgne: See toode ei piirdu ainult veekindlusega. EcoProtect hoiab ära ka UV-kiirguse kahjuliku mõju ning kaitseb vee-, õli- ja kohviplekkide eest. Nii püsivad su esemed värsked ja puhtad, ükskõik millises olukorras.

Keskkonnasäästlik: EcoProtect on mineraalide- ja taimedepõhine ega sisalda kahjulikke kemikaale, nagu fluorosüsivesinikke, fosfaate, NTA-d, EDTA-t või kloori.

Aeg teha parem valik