FOTOD | Loodusmuuseumi seenenäitusel on suisa 150 liiki, eksponeeritud on ka surmavalt mürgised

„Seeni on meie metsades tänavu erakordselt palju, ent mitmed mürgised liigid sarnanevad välimuselt heade söögiseentega. Seega on seenenäitus suurepärane võimalus värskendada oma teadmisi enne metsa minekut,“ ütles Eesti loodusmuuseumi direktor Heidi Jõks.

Seenenäituse korraldamine algab seente kogumisest – kõik eksponaadid tuleb kõigepealt ju ise metsas üles leida. Eesti loodusmuuseumi bioloogi Loore Ehrlichi sõnul on seente hankimine suur töö. „Näituse jooksul teevad muuseumitöötajad mitu seeneretke, et täiendada ekspositsiooni uute ja värskete seentega.“

Väljapanek loodusmuuseumi õuel on tõesti muljet avaldav: näha saab näiteks mitut liiki kukeseeni, millest nii mõnigi ei meenuta harilikku kukeseent. Rikkalik on riisikate ja pilvikute laud. Näitusel on kenasti kõrvutatud sarnaseid seeni, millest üks mürgine, teine mitte. Tänu sellele saab igaüks ise neid täpselt uurida ja võrrelda.

Üks seen on siiski näituselt veel puudu, sest esimeste retkede jooksul ei õnnestunud seda leida. Viimasel ajal palju elevust tekitanud männi-kuldpoorik on meie mail uus sõbralik võõrliik, mis pärineb Põhja-Ameerikast. Nii et kes läheb nädalavahetusel metsa seenele ja leiab männi-kuldpooriku, võib selle näitusele viia.