Kes on Alar Karise välismaa kolleegid, kes on Kaja Kallase skandaali tõstatanud? Kadriorg jäi vastuse võlgu

„Moraalina see on kahetsusväärne juhtum. Arusaadavalt. Ma ei taha panna ennast peaministri nahka, aga kui mina oleksin peaminister, tõenäoliselt oleksin ma reageerinud kiiremini ja teinud selgema otsuse,“ ütles Alar Karis ETV „Pealtnägijale“ antud intervjuus Kaja Kallasega seotud skandaali kohta.

Riigipea põhjendas oma seisukohta: „See probleem ei oleks ära kadunud, aga ta ei oleks eskaleerunud selles võtmes, et me täna räägime mitte ainult grillipeol, vaid ka oma välismaa kolleegidega – see teema tuleb kohe üles. Ja isegi kui ei tule üles, siis sa näed, et kuskil see ikkagi meie vahel on.“