OTSEBLOGI | Vene rakett tappis Krõvõi Rihis politseiniku ja Vene pomm Hersoni oblastis kolm tsiviilisikut

Dnipropetrovski oblasti sõjaadministratsiooni juht Serhi Lõssak teatas, et okupantide raketilöögi tagajärjel on kannatada saanute arv Krõvõi Rihis kasvanud 40-ni. Enamiku seisund on keskmise raskusastmega või rahuldav, aga on ka raskelt vigastatuid.