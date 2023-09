Uus Eesti 200 fraktsiooni juht Toomas Uibo: Reinaasa tugevusi vajati mujal

Uibo sõnas, et otsus lähtus eelkõige erakonna ja fraktsiooni vajadustest. Tema ja Reinaas vahetasid kohad – kui enne oli tema erakonna aseesimees, siis nüüd on sellel ametikohal Reinaas.

„Tema (Marek Reinaas) ja Kadri Tali jätkavad fraktsiooni asejuhtidena [ning see] lähtub meie prognoosist selle kohta, millised saavad olema algava istungihooaja väljakutsed ning vähem mõjutas seda otsust erakonna sisemiste protsesside ümberkorraldus,“ sõnas Uibo.

Küsimusele, kas erakonna juhatus ei olnud Reinaasa tööga rahul ja sellepärast vahetati ta välja vastas Uibo eitavalt. „See oli fraktsiooni strateegiline otsus ja baseerus ennekõike olukorrale, mis ootab meid ees sügisel,“ sõnas ta.

Uibo lisas, et fraktsiooni juhatus on kolmeliikmeline ning sisuliselt jätkatakse sama meeskonnaga. Praegu leidis tema sõnul fraktsioon, et Reinaasa tugevusi vajatakse mujal ja tema tugevused saavad fraktsioonis senisest enam rakendust. „Kindlasti annavad kõik endast parima,“ lausus Uibo.

Kas Reinaas oli Uibo meelest ka hea juht? Uibo ütles, et hindab Reinaasa väga kõrgelt ning ta tegi suurepärast tööd. „Me seadustasime abieluvõrdsuse ja tegime möödapääsmatud maksumuudatused, mis parandavad riigieelarve tasakaalu. Marekita poleks see kindlasti õnnestunud,“ leidis ta.

Marek Reinaas: pühendan oma aja erakonna kui organisatsiooni üles ehitamisele

Reinaas sõnas Delfile, et fraktsioon toimib väga hästi ning tema meelest on fraktsioon kenasti toimima hakanud ning tal on aeg uueks väljakutseks. „Kuna oluliselt rohkem tähelepanu vajab erakonna organisatsioon kui selline, siis arutasime siin omavahel ja jõudsime järeldusele, et ma võiksin seda organisatsiooni pigem üles ehitada ja rohkem aega leida selle jaoks,“ rääkis Reinaas.

Ka Reinaas kinnitas, et juhatusega tal suusad ristis ei ole.