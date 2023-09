Kuressaare Veevärk palub kõigil klientidel veetorustikud läbi loputada

5. Kui mahuti või boiler on püsivalt veetoruga ühendatud ja veevõrgust täidetav, tuleb mahutist või boilerist välja lasta nii palju vett, kui on mahuti või boileri maht. Näiteks 300-liitrise boileri puhul tuleks lasta veel joosta, kuni kanalisatsiooni on voolanud kogu 300 liitrit vett. Selleks tuleb avada mahuti kraan või boileri kuumaveekraan.

Keskkonnaameti Saaremaa büroo juhataja kohusetäitja Marek Saar ütles, et Tõlli-Ansi veehaarde piirkond on praeguseks kontrollitud. „Ühtegi reostust või veeseaduse rikkumist Keskkonnaameti järelevalveinspektorid seniajani leidnud ei ole. Eesti Keskkonnauuringute Keskuse spetsialistid võtavad praegu veehaarde lähedal asuvatest kaevudest põhjavee proove, veendumaks, et põhjavesi on nõuetekohane. Keskkonnaameti järelevalveinspektorid otsivad ja kontrollivad veehaarde pumbajaamade läheduses olevaid kasutuseta kaeve, saamaks kinnitust, et ka nende kaudu ei ole reostus levinud,“ ütles Saar.