Kaja Kallas ei peagi minema nn kapo-komisjoni ette aru andma. Vähemalt esialgu

Nüüd on aga teada, et viimati mainitud kohtumist ei toimu. Komisjoni esimees Jürgen Ligi (Reformierakond) selgitab Delfile, et küsis teisipäeval toimunud istungil, kas keegi soovib, et Kallas ikka tuleks rääkima. Tema sõnutsi ei avaldanud selleks soovi mitte keegi. Komisjonis on opositsiooni ja koalitsiooni saadikuid võrdselt ja üldiselt tehakse otsused konsensuslikult. Ligi sõnutsi ei tekkinud siin aga arutelukohtagi, kuna ka opositsioon leidis, et peaministrit pole mõtet kohale kutsuda.