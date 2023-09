VIDEO | Kihlus Brüsseli moodi: Eesti noorpoliitik kosis verinoore pruudi otse europarlamendi ees

Europarlamendis tehakse iga päev palju tähtsaid ettepanekuid. Ükski neist pole aga ühele noorpaarile nii tähtis kui ettepanek, mille tegi Pärnu noormees Kuldar Lepp (27) oma kallimale Marta Schönbergile (18).

„See oli kokkusattumus, et just kui parasjagu mõtlesin sellele, et kunagi kätt paluda, hakkas Brüsselisse tuleku organiseerimine pihta,“ räägib Kuldar.

Noored sõitsid Brüsselisse Euroopa Rahvapartei (EPP) noortenädala puhul. EPP on paremtsentristlik Euroopa parteide liit, kuhu Eestist kuulub Isamaa. Nii Kuldar kui Marta on Isamaa noortekogu liikmed.

„Siis tekkiski mõte, et see oleks ideaalne koht [käe palumiseks], eriline sündmus. Väga tihti ei satu Brüsselisse, eriti Euroopa Parlamenti. Siis hakkasin mõtlema, et polegi sellist asja varem tehtud. Võiks silma paista nii!“

Jäämees leidis jäänaise

Kuldar ei plaaninud tingimata silma paista teistele poliitikutele ega avalikkusele – olgugi et klipp on Twitteris juba hoo sisse saanud –, vaid ikka tulevasele abikaasale ja tema isale. „Ma olen terve elu olnud pigem traditsioonilise mõtteviisiga inimene. Enne abieluettepanekut konsulteerisin naise isaga läbi. Naise isa käest peab ikka luba küsima,“ usub Kuldar.

Nagu videostki paistab, oli Marta ettepaneku üle õnnelik ja vastas jaatavalt. Noored on Kuldari sõnul kurameerinud kaks aastat ja tunnevad teineteist kolm aastat. See tähendab, et tutvudes oli Marta vaid 15-aastane.

Peale poliittegevuse on Kuldar saanud tuntuks „Pärnu jäämehena“. Nimelt on tal kombeks käia talviti Pärnu vahel ringi särgiväel või sootuks palja ülakehaga. Ta usub, et külmaga sõbrustamine on tugevdanud nii tema tervist kui loomust, kirjutas Pärnu Postimees.