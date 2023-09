VIDEO | Avaldati salvestus Vene drooni plahvatusest Rumeenias

„Videos on kuulda selle drooni häält. See lisas enne lööki mootori pöördeid, mis on Shahed-136-le iseloomulik hetkel, kui see sihtmärgile löögi annab. Löögi ajal ei töötanud õhutõrje, mis tähendab, et droon andis löögi just Rumeenia territooriumile, venemaalased programmeerisid selle nii,“ kirjutas Sternenko.