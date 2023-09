Alar Karis kohtumisel Leedu presidendiga: näeme, et Venemaa suurendab oma sõjalist kohalolu Balti riikide piiridel

President Karis kinnitas, et Eesti on valmis Leedut aitama hübriidkriisidele reageerimisel nagu ka 2021. aasta sügisel.

Eesti ja Leedu riigipea kohtusid Kolme mere algatuse tippkohtumise veerel. Nad arutasid tippkohtumisega seonduvat ja Balti piirkonna julgeoleku tagamise küsimusi. „Näeme, et Venemaa kavatseb suurendada oluliselt oma sõjalist kohalolu Balti riikide piiridel ning Valgevenes, kus asuvad ka Wagneri võitlejad. Venemaa destabiliseeriv tegevusviis ei muutu,“ tõdes president Karis. Ta rõhutas, et selles kontekstis on ülioluline Balti koostöö kõikides valdkondades, eelkõige NATOs ja Euroopa Liidus. Eesti president lisas, et NATOs saab olema üheks tähtsamaks teemaks kaitseplaanide toimivuse saavutamine.