Soome president Niinistö: risk, et aatomirelvad hakkavad rääkima, on tohutu – see tähendab lõppu

„See räägib sellest, et kogu aeg valitseb teatud hirmu balanss, mis kogemata või tahtlikult toimub,“ lausus Niinistö. „Seega ollakse väga tundlikud. Väikesedki asjad võivad asju palju muuta ja kahju küll, halvemuse suunas. See on ulatusliku sõjategevuse suur risk.“

„Risk, et aatomirelvad hakkavad rääkima, on tohutu. See tähendab lõppu,“ ütles Niinistö. „Ma räägin puhtalt sellisest teoreetilisest olukorrast, et kui aatomirelvi kasutataks, tuleb lihtsalt mõista, et see on lõpp.“