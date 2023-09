Kreml: vaesestatud uraani sisaldavate relvade kasutamine on viinud vähi ja teiste haiguste galopeeriva kasvuni

„See on halb. Seda on ajaloos juba olnud, Euroopa uues ajaloos. Neid mürske kasutati aktiivselt Jugoslaavias. Nende mürskude kasutamisel olid väga ja väga kurvad tagajärjed, mis on fikseeritud isegi rahvusvaheliste organisatsioonide poolt,“ ütles Peskov täna ajakirjanikele, vahendab Interfax.