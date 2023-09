Mehhiko ülemkohus tühistas abordikeelu üle riigi

11 kohtunikust koosnev Mehhiko kõrgeim kohus kuulutas juba 2021. aastal kriminaalkaristused abordi eest põhiseadusevastaseks, aga see otsus kehtis vaid riigi põhjaosas asuva Coahuila osariigi kohta, kus kohtuasi alguse sai, vahendab Reuters.

„Meil ei oleks olnud seda otsust, kui meil poleks olnud Coahuila oma kaks aastat tagasi, aga ma ütleksin, et tänasel on suurem ulatus, kindlasti abordi kättesaadavuse mõttes,“ ütles asja algatanud organisatsiooni GIRE asedirektor Isabel Fulda.

Kohus nõustus föderaalse karistusseadustiku vaidlustamisega GIRE poolt ja kuulutas, et see osa seadusest, mis abordi kriminaliseeris, ei saa enam kehtida.

Kohus teatas X-is, et leidis, et föderaalse karistusseadustiku abordiosa on põhiseadusevastane ja rikub nende õigusi, kes võivad lapsi saada.