Blinken teatas Kiievis USA uuest miljardi dollari suurusest abist Ukrainale, mis sisaldab ka vaesestatud uraaniga laskemoona

USA on andnud Ukrainale alates Venemaa täiemahulisest sissetungist üle 40 miljardi dollari julgeolekuabi, mille hulgas on elutähtsad relvad, vahendab AFP.

„Täna teeme me teatavaks uue abi kokku enam kui üks miljard dollarit selles ühises jõupingutuses,“ ütles Blinken ühisel pressikonverentsil koos Ukraina kolleegi Dmõtro Kulebaga . „See sisaldab 665,5 miljonit dollarit uut sõjalist ja tsiviiljulgeoleku toetust.“

Eraldi teatas Blinken, et USA teeb Ukrainaga koostööd alternatiivsete koridoride leidmiseks viljasaadetistele.

„USA abi ei ole heategevus,“ ütles Kuleba. „Täna hoiab Ukraina tänu meie partneritele Vene agressiooni tagasi. Ja me ei sea ohtu ühtki Ameerika elu.“

Blinken ütles, et uus abipakett aitab vastupealetungi käimas hoida ja sellele edasist hoogu anda.

Venemaa saatkond Washingtonis mõistis vaesestatud uraani sisaldava laskemoona saatmise Ukrainale hukka kui „märgi ebainimlikkuse“ kohta ning lisas, et „USA petab ennast, kui keeldub leppimast Ukraina niinimetatud vastupealetungi läbikukkumisega“.

Rjabkovi sõnul võib see viia konflikti eskaleerumiseni.

Vaesestatud uraani kasutamine laskemoonas on vaidlusalune. Selle vastased, nagu näiteks uraanirelvade keelustamise rahvusvaheline koalitsioon, väidavad, et vaesestatud uraani tolmu sissehingamine on ohtlik tervisele, tekitades vähki ja sünnidefekte. Samas läbistavad seda sisaldavad mürsud paremini soomust.