BLOGI | Mäesalu vestlusest presidendi nõunikuga: Sildam ei sidunud rahastust ja seaduseelnõusid kokku

Komisjoni esimehe Urmas Reinsalu (Isamaa) sõnul tuli eelmisel istungil välja, et Sildam on lisaks Saksale ja Võrklaevale rääkinud presidendi kantselei rahavajadusest ka peaministri büroo juhi Gerrit Mäesaluga. „Tänase istungiga on soov ära kuulata ka kolmas osapool, kes võib tuua tekkinud olukorda rohkem selgust,“ lisas ta.