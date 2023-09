Mart Võrklaev automaksust: jääb nii, et vanemaid sõidukeid maksustatakse vähem. Läbisõit arvesse ei lähe

Rahandusminister Mart Võrklaev selgitas, et regionaalse aspektiga on ministeerium algusest peale arvestanud, see kajastuvat selles, et sõidukite läbisõitu ei arvestata. Ta sõnas, et suvel esitletud versioonidest kumbki ei läheks käiku üks ühele, kuid komponente muutma ei hakata.