OJK eksperthinnang: gürokopteri õnnetuse põhjuseks oli piloodi eksimus

OJK märgib aruandes, et sündmuspaigalt leitud asitõendid ei viidanud ühelegi tehnilisele rikkele, mis oleksid võinud põhjustada õhusõiduki mootori või rootori soovimatu seiskumise.

Arvestades tunnistajate ütlustega, mille kohaselt kavatses piloot teostada seiskunud mootoriga maandumisi ning asjaolu, et mitmed pealtnägijad kuulsid mootori seiskumist, oletab OJK, et piloot seiskas gürokopteri mootori õhus tahtlikult ning soovis seejärel pöörata vasakule maandumisrajale.

„Kuna piloot lülitas mootori välja manöövri nõrga allatuule (1,1m/s) osal, siis võib oletada, et ta hoidis rootori kõrge energia säilitamiseks (st. suurte rootori pöörete ja suure kohtumisnurga säilitamiseks) juhist taga. Ilma mootori tõukejõuta rootoridiski suurel kohtumisnurgal lendamise käigus vähenes kiiresti õhusõiduki horisontaalkiirus, samal ajal, kui õhusõiduk ka kõrgust kaotas,“ märgitakse aruandes. Lisaks on hinnatud, et manöövri sooritamise hetkel võis õhusõiduki kõrgus maapinnast olla maksimaalselt 200m.