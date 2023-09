Soome Kommunistlik Partei: jätkame nõukogude sümboli kasutamist ka siis, kui see ära keelatakse

SKP aseesimees Jiri Mäntysalo ütles Yle teatel, et erakond plaanib sirbi ja vasara kujutist edasi kasutada ka siis, kui see ebaseaduslikuks kuulutatakse.

SKP Turu filiaali esimees Veikko Laine sõnas, et valitsuse ettepanek on samm erakonna üleüldise keelustamise poole.

„See võib näiteks mõjutada meeleavaldusi ja meie endi eesmärke. Mina näen sirpi ja vasarat kui töö ja inimeste toimetuleku sümboleid. Need on tööriistad, millega ühiskond on üles ehitatud,“ rääkis Laine.