Sotsiaaldemokraatide rahulolematus suureneb. „Asi on piinlik ja seda tunnistavad kõik“

Eesti 200 ja SDE fraktsioonide liikmed on seni öelnud, et jäävad peaminister Kaja Kallase abikaasa skandaali asjus äraootavale seisukohale. Kui Eesti 200 on pigem olnud sel teemal vaikne, siis viimaste päevade jooksul on aina rohkem sotsiaaldemokraate väljendanud oma rahulolematust.