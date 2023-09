Eesti 200 vahetas fraktsiooni ja komisjonide juhte

Uibo hinnangul peab Eesti 200 Riigikogu fraktsioon olema valmis riigikogus tegema väga tõsist tööd, et opositsiooni tugeva vastuseisu tingimustes võtta vastu järgmise aasta riigieelarve ning liikuda edasi ka valitsuse teiste eelnõudega.



„Prognoosin, et sel sügisel saab töö Riigikogus olema erakordselt pingeline ja Eesti 200 teeb tõsist tööd koalitsioonileppes sätestatu elluviimiseks,“ sõnas Uibo. Seni majanduskomisjoni kuulunud Toomas Uibo alustab fraktsiooni juhtimise kõrval tööd Riigikogu rahanduskomisjoni liikmena.



Reinaas keskendub suuresti erakonna ja fraktsiooni sisemiste protsesside arendamisele. „Alustades sisekommunikatsioonist kuni poliitikate planeerimiseni ootavad mind väga suured väljakutsed,“ lausus ta.



Riigikogu keskkonnakomisjoni esimeheks valiti senine põhiseaduskomisjoni esimees Igor Taro, kelle asemel valiti põhiseaduskomisjoni juhiks Hendrik Johannes Terras.



„Keskkonnateemad vajavad lähiaastail erakordselt suurt pühendumist ja tähelepanu ning pean Riigikogu valdkondliku komisjoni juhtimist põnevaks ja sisuliseks väljakutseks,“ sõnas keskkonnakomisjoni esimees Igor Taro.



Hendrik Johannes Terras peab põhiseaduskomisjonis enda suurimaks väljakutseks noorte valimisõiguse laiendamist. „Pean õigeks, et ka Euroopa Parlamenti ja riigikogu saaksid valida 16-aastased noored,“ ütles Terras.



Seni keskkonnakomisjoni juhtinud Tarmo Tamm asub tööle riigikogu majanduskomisjonis. „Olukorras, kus olen ajalehega Äripäev kohtuteel, siis pean mõistlikuks säästa erakonda ja ka keskkonnakomisjoni sellega kaasnevast pidevast tähelepanust,“ lausus Tamm.



Erakonna Eesti 200 esimees Lauri Hussari sõnul on muudatused vajalikud, et olla paremini valmis riigikogus ees ootavaks perioodiks. „Hinnates ennekõike riigikogus kevadel toimunut ning prognoosides selle jätkumist sügisel pean selliseid ümberkorraldusi vajalikuks ja mõistlikuks,“ sõnas Hussar.