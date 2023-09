India valitsev erakond tahab „orjuse sümboliks“ peetavast riigi nimest vabaneda

India presidenti Droupadi Murmut nimetatakse ingliskeelsetel kutsetel tiitliga „President of Bharat“, mitte „President of India“, vahendab Associated Press.

Bharat on vana sanskritikeelne sõna, mis paljude ajaloolaste arvates on pärit vanadest hindude tekstidest. Tänapäeva hindi keeles tähendab see Indiat.

Sellist muudatust toetab Modi Bharatiya Janata partei (BJP). Väidetakse, et nime „India“ võtsid kasutusele Briti kolonialistid ja see on „orjuse sümbol“. Britid valitsesid Indiat umbes 200 aastat kuni 1947. aastani.

„Järjekordne löök orjusementaliteedile,“ kirjutas X-is Uttarakhandi osariigi kõrgeim valitud ametnik Pushkar Singh Dhami G20 tippkohtumise õhtusöögikutset jagades. Dhami on BJP juht.

Modi erakond on juba pikka aega püüdnud kaotada India mogulite ja Briti mineviku aegseid nimesid.

2015. aastal muudeti moguli kuninga järgi nimetatud New Delhi Aurangzeb Road Dr. APJ Abdul Kalam Roadiks. Mullu nimetas valitsus ümber ka New Delhi südames asuva koloniaalajast pärit avenüü, mida kasutatakse sõjaväeparaadideks.

Modi valitsuse teatel on nimemuudatused mõeldud India hindu mineviku taastamiseks.

Opositsioon on aga kriitiline.

„Kuigi ei ole põhiseaduslikku takistust India „Bharatiks“ nimetamiseks, mis on üks riigi kahest ametlikust nimest, loodan ma, et valitsus ei ole nii rumal, et loobuks täielikult „Indiast“, millel on hindamatu sajandeid loodud kaubamärgiväärtus,“ ütles opositsiooni rahvaesindaja Shashi Tharoor X-is.

Opositsioonierakonnad teatasid juulis uue liidu INDIA loomisest Modi kukutamiseks ja tema erakonna võitmiseks 2024. aasta parlamendivalimistel. Tegemist on lühendiga sõnadest Indian National Developmental Inclusive Alliance (India rahvuslik arengu kaasav allianss).